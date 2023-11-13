Kars'ta ata sporu cirit, köylülerin dostluk maçlarıyla yaşatılıyor Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları, savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit, Kars'ta köylüler tarafından yapılan dostluk maçlarıyla yaşatılıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları, savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit, Kars'ta köylüler tarafından yapılan dostluk maçlarıyla yaşatılıyor.

Selim ilçesindeki 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde, Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü ile Öz Hasbey Atlı Spor Kulübü sporcuları dostluk maçında karşılaştı.

Kumlu zemindeki sahada atlarını koşturan sporcuların kıyasıya mücadelesini vatandaşlar da ilgiyle takip etti.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, cirit sezonunu geçen hafta başlattıklarını belirterek, "Günden güne vatandaşların ilgisi artıyor. Turizmin bir ayağıyız, katılımcılara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Seyircilerden Gül Sümeyra Tan ise daha önce cirit müsabakasını izlemediğini söyledi.

Etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tan, "Maçlar çok heyecanlı, çok güzel bir etkinlik oldu. Yerli ve yabancı turistlerin gelip seyretmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Berk Kemal Can Erhal da heyecanla maçı takip ettiklerini anlatarak, "İlk defa izledim, çok beğendim. Buralarda bu etkinliklerin yapıldığını bilmiyordum. Bundan sonra her hafta olursa gelip izleyeceğim çünkü çok beğendim." dedi.