Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı ve Harakani Devlet Hastanesi önünde durdurdu.
Araçta bulunan M.D, Ö.A ve L.K'nin üzerinde, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.