Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen adreslere 29 timden oluşan 131 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 561 kalaşnikof mühimmatı, 429 tabanca mühimmatı, 315 av tüfeği fişeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 4 av tüfeği şarjörü, 1 kalaşnikof iğne tertibatı, 4 sustalı bıçak, muşta ile dürbün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Kars'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı
        Kars'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı
        Kars'ta aç kalan tilki yerleşim yerine indi
        Kars'ta aç kalan tilki yerleşim yerine indi
        Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans
        Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans
        Kars´ta 1179 KADES ihbarına müdahale edildi
        Kars´ta 1179 KADES ihbarına müdahale edildi
        Buz tutan Çıldır Gölü, tatilcilerin eğlence mekanı oldu
        Buz tutan Çıldır Gölü, tatilcilerin eğlence mekanı oldu
        Kars'ta ölümlü kazaların yaşandığı Karakurt mevkisine viyadük talebi
        Kars'ta ölümlü kazaların yaşandığı Karakurt mevkisine viyadük talebi