Kars'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı Kars'ın Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere 29 timden oluşan 131 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 561 kalaşnikof mühimmatı, 429 tabanca mühimmatı, 315 av tüfeği fişeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 4 av tüfeği şarjörü, 1 kalaşnikof iğne tertibatı, 4 sustalı bıçak, muşta ile dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.