AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'dan DEM Parti'nin kentte düzenleyeceği yürüyüşe tepki

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, DEM Parti’nin yarın kentte düzenleyeceği yürüyüşe tepki gösterdi.

Çalkın, yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti’nin Kürt sorununu Abdullah Öcalan’dan ibaret gördüğünü ancak ülkede böyle bir sorunun kalmadığını belirtti.

Ülkede PKK ve uzantılarıyla ilgili sorununun bulunduğunu ifade eden Çalkın, şunları kaydetti:

"DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve TBMM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yapmış oldukları zehir zemberek açıklamalarda, İmralı'da tutuklu olan terörist başı Öcalan için Kars’tan başlayarak bir yürüyüş tertip edeceklerini açıklamışlardır. Bu bozuk, provokatör zihniyet, aynı senaryo ve yalanlar ile Kürt halkına, demokratlara, sanatçılara, barışseverlere çağrıda bulunuyor. Kürtleri sürekli kendi karanlık emelleri için istismar eden, kullanmak isteyen bu yapılanma, batıl, kirli, kokuşmuş emelleri için Kürtlerin masum, temiz, vatansever kadınlarını, çocuklarını kaos çıkarmak için sokaklara çağırıyor."

Çalkın, "Bu kadar zulmüne, şiddetine, suikastlerine, istismarlarına rağmen, PKK’yı kınayamayan, eylemlerine ses çıkarmayan, hatta sonuna kader desteğini eksik etmeyen, bu vatanın birliği ve dirliği ile alakası olmayan bu yapılanmanın, barışı, demokrasiyi savunması koca bir yalandan ibarettir. Bu büyük bir çelişkidir, bu kavramları kullanarak Kürtleri istismar etmektedirler. Gerçekten samimiyseler, Kürtler için hayırlı bir şeyler yapmak istiyorlarsa, 1 Şubat’ta katil Öcalan için değil, PKK’nın bölücü eylemlerinden vazgeçmesi, silahlarını bırakması için çağrıda bulunmaları gerekiyor. Kürt kardeşlerime, Karslı hemşerilerime, canlarıma, demokratlara, aydınlara sesleniyorum. Bu bölücü yapılanmanın pis emellerine alet olmayalım, bunların çağrılarına uymayalım. 1 Şubat’ta sokaklara inmeyerek, ülkemizde gerçek barışa, birliğe hep beraber hizmet etmiş olalım." İfadelerini kullandı.