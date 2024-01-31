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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç: Kars ve Van'da yürüyüş başlatıyoruz

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümü için Kars ve Van'da yarın yürüyüş başlatacaklarını söyledi. Oruç, yürüyüşün 15 Şubat'a kadar süreceğini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:50
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç: Kars ve Van'da yürüyüş başlatıyoruz
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        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümü için Kars ve Van'da yarın yürüyüş başlatacaklarını söyledi. Oruç, yürüyüşün 15 Şubat'a kadar süreceğini belirtti.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Kars'ta partililerle buluştu. Parti binasında basın açıklaması yapan Oruç, yarın 'Özgürlük yürüyüşü' adıyla yürüyüş başlatacaklarını bildirdi. Kars ve Van'dan başlayacak yürüyüşün 15 Şubat'a kadar süreceğini ifade eden Oruç, "Bugün burada benim bulunma sebebim; yarın başlayacak olan büyük özgürlük yürüyüşüdür. Büyük özgürlük yürüyüşü, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için ve aynı zamanda İmralı tecridi, ağırlaştırılmış tecrit altında bulunan sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve üzerindeki tecridin kırılması için yola koyuluyoruz. Bu nedenle başlatılan yürüyüşe biz DEM Parti olarak desteğimizi sunuyoruz. Yarın büyük yürüyüşümüzün startı iki noktadan verilecek. Biri Kars, diğeri Van olacak ve yarın başlayacak olan bu özgürlük yürüyüşümüzün en temel amaçlarından biri, cezaevlerinde aynı amaçla başlamış olan açlık grevi ve yine dışarıda annelerimizin öncülüğüyle devam eden adalet nöbetine destek olmaktır" diye konuştu.

        Oruç, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Kürt sorunundan dolayı Türkiye'deki başta Kürt halkı olmak üzere bütün halklar çok acı çekti. Artık bizler barış zamanının gelip geçtiğini söylüyoruz. DEM Parti olarak bir diyalog ve müzakare partisi olarak Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümü konusunda bizler kapıların açılması, aralanması için elimizden gelen mücadeleyi parlamentoda da siz değerli halklarımızla beraber sokaklarda, meydanlarda, kentlerimizde sürdürmeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki bu konuda açlık grevleri daha ağırlaştırılmış bir tabloya dönüşmeden önce bir adım atılır ve bir yol açılır. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum yarın başlayacak yürüyüşe de bütün değerli halklarımızın katılımını bekliyoruz. Kars'ta iddialı olduğumuz her yeri az farkla kaçırdığımız tüm belediyeleri alarak cezaevinde bulunan ve özgürlük mücadelesini yaşamın her alanında veren halklarımıza, arkadaşlarımıza yoldaşlarımıza 31 Mart'ta büyük zaferin hediyesini sunacağız.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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