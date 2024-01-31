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        Haberler Gündem Yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli banka müdürü tutuklandı - Güncel haberler

        Yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli banka müdürü tutuklandı

        İstanbul'da yeni bir fonla yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli banka müdürü Müjgân D.' ve suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 31.01.2024 - 23:16 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:25
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        Yapılan soruşturmada Müjgân D.'nin eski Rallici Burak Sohtorik'in de aralarında bulunduğu 7 mağdurdan yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

        AYLIK YÜZDE 20 KAR VAADİYLE KANDIRDI

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikâyet üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mağdurlar emekli banka müdürü Müjgan D.'nin kendilerine borsada bir fon oluşturduğu ve aylık yüzde 20 kar vaadiyle para topladığını bir süre paralarını aldıklarını ancak daha sonra alamadıklarını söyledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği 7 ayrı kişinin 11 milyon lira mağduriyet yaşadığı soruşturma dosyasında şüphelilerin adreslerini belirleyerek dün operasyon yaptı.

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        ÖDEME YAPAMAMIŞ

        İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonda emekli banka müdürü Müjgan D., kızı Serpil D., oğlu Emre D. ve eşi Cevdet D.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden Müjgan D.'nin 2020 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle para topladığı, ilk başlarda vaatlerini yerine getirerek para topladığı kişilere yüksek karlar ödediği ancak daha sonra borsada yaşanan düşüşle birlikte ödeme yapamaz hale geldiği öğrenildi.

        MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Soruşturmanın ardından 7 şüpheli adliyeye gönderildi.

        BANKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

        Emniyette yapılan işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden, emekli banka müdürü Müjgan D.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #yüksek fon
        #burak sohtorik
        #haberler
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