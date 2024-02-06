Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kars-Ardahan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars-Ardahan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kara yolunu Susuz ilçesinden itibaren araç geçişine kapattı.

        Ekipler, burada bekletilen vatandaşları ise ilçedeki taziyeevinde misafir ediyor.

        Tır yoğunluğunun oluştuğu bölgede, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Vatandaşlardan Hıdır Akbulut, gazetecilere, İstanbul'dan Kars'a uçakla geldiklerini anlatarak, "Ardahan'a gitmek için yola çıktık ancak gidemedik. Sabah saatlerinden beri burada bekliyoruz." dedi.

        Tuncay Vergül de Harakani Havalimanı ile Ardahan arasında yolcu taşımacılığı yaptıklarını, kar ve tipi nedeniyle iki otobüslerinin yolda kaldığını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular

        Benzer Haberler

        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Kars, Erzincan ve Iğdır'da anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Kars, Erzincan ve Iğdır'da anıldı
        Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ula...
        Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ula...
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipiden kapandı
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipiden kapandı
        Kars Barosu, Berna´nın töre cinayetine kurban gittiği olayın takipçisi olac...
        Kars Barosu, Berna´nın töre cinayetine kurban gittiği olayın takipçisi olac...
        Kars'ta bir yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bu...
        Kars'ta bir yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bu...