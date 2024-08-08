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        Kars'ta PKK/KCK operasyonunda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi

        Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:59
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        Kars'ta PKK/KCK operasyonunda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca, Kağızman'da düzenlenen operasyonda tespit edilen gömü noktasında, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından toprağa gömüldüğü değerlendirilen 80 kilogram küp şeker, 41 litre ayçiçeği yağı, 6 kilogram sofra tuzu ele geçirildi.

        Yaşam malzemeleri imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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