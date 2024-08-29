Vefat eden Kıbrıs gazisi Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı

Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Zafer Akkaş, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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