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        Kars'ta alerji testi uygulaması başladı

        Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde, Kovid-19 salgınının ardından alerji testi uygulamasına yeniden başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:23 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:26
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        Kars'ta alerji testi uygulaması başladı
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        Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde, Kovid-19 salgınının ardından alerji testi uygulamasına yeniden başlandı.

        Hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla Harakani Devlet Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde uzman hekimler tarafından yapılan alerji testleri, sadece 15 dakika içinde sonuçlanıyor.

        Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca, Kars halkının sağlık alanındaki sorunlarını çözmek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

        Yerinde tespit çalışmalarında vatandaşların alerji testleri için il dışına sevk edildiğini anlatan Kahramanca, "Bunun için hem randevu sisteminde zorluk çekildiği, hem maddi hem de iş gücü kaybı yaşandığı görülmüştür. Bu sebeple de hastanemizde alerji testi yapmak için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, alerji testi Kars halkının hizmetine sunulmuştur. Testi yaptırmak isteyen vatandaşların, randevu alarak bu hizmetten faydalanmaları mümkün. Harakani Devlet Hastanesi, modern tıbbi ekipmanları ve deneyimli uzman kadrosuyla sağlık hizmetlerinde devam ediyor." dedi.

        Hastanenin Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doktor Mine Oğuz ise deri prick testi, alerjik hastalığın nedenini bulmak için yapıldığını belirtti.

        Alerjik astım ve nezle, egzama gibi hastalıkların nedenini saptamada en sık kullanılan alerji testi olduğunu ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

        "Bu test 15-20 dakika süre içerisinde sonuçlanır. Çocuklarda ise kliniğe göre karar verilmekle beraber 2 aylıktan itibaren her yaşta yapılabilir. İnek sütü, yumurta gibi besinler ve ev tozu akarları, evcil hayvan, polen gibi solunumsal alerjileri ile lateks alerjisini saptamada kullanılır. İlaç alerjilerinde kullanılmaz. Öksürük, hapşırma, ciltte kızarıklık, burun akıntısı gibi alerji ile uyumlu semptomlarla başvuran hastalarda kanda total LGE testinde yükseklik olması halinde deri prick testi yapılması daha uygundur. Deri prick testinin negatif olması kesin alerji yok anlamına gelmez. Yapılan teste vücudun verdiği reaksiyona göre olmakla beraber cildin normale dönmesi 2 saatten 1-2 güne kadar uzayabilir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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