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        Bakan Memişoğlu, Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Çoğu ülke ve insanoğlu, medeni dediğimiz ülkeler bu vahşeti görmezden geliyor. Niye? Çünkü kötülük güçlü. Maalesef kötülük hakimiyeti dünyaya acı ve vahşeti beraberinde getiriyor. Ne yapacağız? Biz ondan daha güçlü, daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz ki bu iyilik medeniyeti dünyaya hakim olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:10
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        Bakan Memişoğlu, Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Çoğu ülke ve insanoğlu, medeni dediğimiz ülkeler bu vahşeti görmezden geliyor. Niye? Çünkü kötülük güçlü. Maalesef kötülük hakimiyeti dünyaya acı ve vahşeti beraberinde getiriyor. Ne yapacağız? Biz ondan daha güçlü, daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz ki bu iyilik medeniyeti dünyaya hakim olsun." dedi.

        Memişoğlu, Ahmet Arslan Kongre Merkezi Ebul Hasan Harakani Salonu'nda düzenlenen Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitenin öğrenci ve akademik kadrosuyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, üniversiteyi kurmada emeği olan herkese şükranlarını sundu.

        Dünyada iyilik ve kötülüğün her zaman mücadelesinin olduğuna işaret eden Memişoğlu, iyiliğin hakim olması için üniversitelere büyük görevler düştüğünü söyledi.

        Bir bakan olarak değil de hoca olarak konuşmak istediğini anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "İyi veya kötünün tercihini yapacaksınız. Hayat böyle maalesef. Eğer siz iyi veya kötünün tarafıysanız, bunun gereğini yapacaksınız. İnsanın hayatı da iyi ve kötünün mücadelesi ile geçiyor. Bu millet hep iyilikten yana olmuş. Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman sömürmemiş, vahşet oluşturmamış, insani değerlere bağlı kalmış ve üretmiş. Yapıcı, hep iyilik tarafından olmuş. Ne zaman bizim medeniyet güçlü olmuşsa dünya rahat etmiştir."

        Dünyada bugün yaşanan vahşetin son bulmasının da iyiliğin hakim olmasına bağlı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, bunun yeni nesillerin elinde inşa olacağını kaydetti.

        Medeniyet olarak iyiliği tercih ettiklerini, iyiliğin dünyaya hakim olması için çalıştıklarını belirten Memişoğlu, "Madem iyilik tarafını tercih ediyoruz, bugün insanoğlunun eliyle bir vahşet yaşanıyor, bunu yine insanoğluna yaşatıyor. Kötü, vahşi, cani olan, kötülüğü iş edinmiş kişiye siz ne kadar 'yapma' deseniz de yapacak. Peki bu kötülüğü nasıl engelleyeceğiz veya durduracağız? Çok çalışacağız, çok üreteceğiz. Daha güçlü olacağız." diye konuştu.

        İsrail'in Gazze'deki soykırımına değinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür, bu vahşeti durdurun" sözünü hatırlatan Memişoğlu, "Çoğu ülke ve insanoğlu, medeni dediğimiz ülkeler bu vahşeti görmezden geliyor. Niye? Çünkü kötülük güçlü. Maalesef kötülük hakimiyeti dünyaya acı ve vahşeti beraberinde getiriyor. Ne yapacağız? Biz ondan daha güçlü, daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz ki bu iyilik medeniyeti dünyaya hakim olsun." ifadelerini kullandı.

        - "Üretmez, çalışmazsanız güçlü olma şansınız olmaz"

        İyiliğin dünyaya hakim olmasının bilim yuvalarıyla mümkün olacağına işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Bilim ortamları da sizlersiniz. Üretmez, çalışmazsanız güçlü olma şansınız olmaz. İyiliğin hakim olması bilim ortamlarıyla mümkün. Yeni şey söyleyip onun çevresinde insanları toplayacak ortamlar oluşmalı. Sosyolojisinden fennine, tıbbından mühendisine kadar her alanda. Eğer siz bilime sahipseniz güçlü demeksiniz. Onun için çok stratejik burası. Bizlerin çabası bu iyilik tarafının güçlü olmasını sağlamak. İyilik tarafını kuvvetli kılmak için uğraşıyoruz. Sizler, yeni nesil bizden daha iyi olacaksınız. Yoksa bu vahşetler ve acılar yaşanır. Birlikte hareket edeceğiz. Bu topraklar çok değerli, mücadelenin olduğu topraklar. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz olmalı. Başkasının ne yaptığı değil, 'ben ne yaptım' demeniz lazım."

        Konuşmanın ardından KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Bakan Memişoğlu'na plaket verdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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