Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 60 şişe sahte alkollü içki, gümrük kaçağı 430 paket sigara, 2 bin dolu makaron ve 4 cep telefonu ile 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

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