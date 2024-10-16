Kars'ta sağanak etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.
Vatandaşlardan Mehmet Sağlam, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Acayip bir yağmur yağdı, yollarda adeta göller oluştu. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. "dedi.
Yağışların bir süre daha bölgede etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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