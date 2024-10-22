Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Buzlanmaların oluştuğu ve çevresi karla örtülen göl, drone ile görüntülendi.

Hanlar Geçidi mevkisinde yüksek rakımda yer alan, 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü'nün bazı kısımları buzla kaplandı.

Kars'ta 2 bin 237 rakımda bulunan Çalı Gölü'nde de soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

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