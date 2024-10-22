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        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:12
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        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

        İlçede gece aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı.

        Kars-Erzurum kara yolu Mescitli mevkisinde sis ve buhar oluştu.

        Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

        - Çalı Gölü'nde yer yer buzlanma oluştu

        Kars'ta 2 bin 237 rakımda bulunan Çalı Gölü'nde de soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma oluştu.

        Hanlar Geçidi mevkisinde yüksek rakımda yer alan, 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü'nün bazı kısımları buzla kaplandı.

        Buzlanmaların oluştuğu ve çevresi karla örtülen göl, drone ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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