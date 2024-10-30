Kars'ta "maganda kurşunu"yla ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Erdağı'nın cenazesi Kamer Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Cenazeye, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Erdağı'nın, 4 çocuklu Murat ve Meltem çiftinin en küçük evladı olduğu öğrenildi.
Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etmiş ve iki taraftan 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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