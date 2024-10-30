Kars'ta "maganda kurşunu"yla ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Erdağı'nın cenazesi Kamer Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.