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        Kars'ta kamyonetle çarpışıp alev alan otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

        Kars'ta kamyonetle çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:40
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        Kars'ta kamyonetle çarpışıp alev alan otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı
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        Kars'ta kamyonetle çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar kurtardı.

        Gültekin Keleş'in kullandığı otomobil, Kars-Ani kara yolundaki Dereceki köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilin sürücü Keleş'i, çevredeki vatandaşlar yaralı olarak araçtan çıkardı.

        Daha sonra aracın tamamını saran yangın, bölgeye çağırılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yaralanan sürücü Keleş, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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