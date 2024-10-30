Kars'ta kamyonetle çarpışıp alev alan otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı
Kars'ta kamyonetle çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Kars'ta kamyonetle çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Gültekin Keleş'in kullandığı otomobil, Kars-Ani kara yolundaki Dereceki köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilin sürücü Keleş'i, çevredeki vatandaşlar yaralı olarak araçtan çıkardı.
Daha sonra aracın tamamını saran yangın, bölgeye çağırılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralanan sürücü Keleş, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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