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        Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çıktı

        Kars'ta her gün ayağını farklı bir şekilde sararak engelli rolüyle dilencilik yapan ve 19 farklı hırsızlık suçu bulunan dilenci yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:03
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        Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çıktı
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        Kars'ta her gün ayağını farklı bir şekilde sararak engelli rolüyle dilencilik yapan ve 19 farklı hırsızlık suçu bulunan dilenci yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı.

        Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda dilencilik yapan Şahbettin Y, ekiplerce yakalandı.

        Zabıta karakoluna getirilen dilenci, bir ayağının problemi olduğunu ve yürüyemediğini söyledi.

        Görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkartan Şahbettin Y. bacağını rahatlıkla hareket ettirdiği, oturup kalkarken de bir sorun yaşamadığı ve bastonsuz yürüdüğü görüldü.

        Şahbettin Y'nin yapılan kontrollerinde Ağrı'dan Kars'a geldiği ve 19 farklı hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

        Öte yandan ekiplerin kent merkezinde yaptığı denetimde, 2'si kadın 4 kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı.

        Kişilerin üst aramasında 1570 lira para ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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