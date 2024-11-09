Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çıktı

Kars'ta her gün ayağını farklı bir şekilde sararak engelli rolüyle dilencilik yapan ve 19 farklı hırsızlık suçu bulunan dilenci yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı.

Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda dilencilik yapan Şahbettin Y, ekiplerce yakalandı.

Zabıta karakoluna getirilen dilenci, bir ayağının problemi olduğunu ve yürüyemediğini söyledi.

Görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkartan Şahbettin Y. bacağını rahatlıkla hareket ettirdiği, oturup kalkarken de bir sorun yaşamadığı ve bastonsuz yürüdüğü görüldü.