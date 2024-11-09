Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler dondu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle dereler dondu, bitkileri kırağı kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler dondu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle dereler dondu, bitkileri kırağı kapladı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçedeki Şehitler Mahallesi'nde hayvan sulukları, araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalışırken, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi de tamamen dondu.

        Vatandaşlardan Süleyman Koç, AA muhabirine, havaların geceleri aşırı soğuduğunu belirterek, "Geceleri eksi 10 derece oluyor. Sabah arabalarımız zor çalışıyor ama gündüzleri hava iyi." ifadelerini kullandı.

        Bazı hayvan besicileri de kırağı tutmuş çayırlıkta koyunlarını otlatmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çık...
        Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çık...
        Bakan Uraloğlu, Kars'ta İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Kars'ta İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:
        Kars'ta cirit sporcuları atlarını kış sezonuna hazırlıyor
        Kars'ta cirit sporcuları atlarını kış sezonuna hazırlıyor
        Kars'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kars Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı
        Kars Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı
        Ayağını saran tümörden ameliyatla kurtulan Karslı hasta, yürüyeceği günü be...
        Ayağını saran tümörden ameliyatla kurtulan Karslı hasta, yürüyeceği günü be...