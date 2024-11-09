Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler dondu

Bazı hayvan besicileri de kırağı tutmuş çayırlıkta koyunlarını otlatmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Süleyman Koç, AA muhabirine, havaların geceleri aşırı soğuduğunu belirterek, "Geceleri eksi 10 derece oluyor. Sabah arabalarımız zor çalışıyor ama gündüzleri hava iyi." ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalışırken, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi de tamamen dondu.

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