Kars'ta 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı

Şüphelinin ev ile eklentilerindeki aramada, şüphelinin olayda kullandığı 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 8 tabanca ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 59 tabanca fişeği, 40 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.