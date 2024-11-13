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        Kars'ta 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:25
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        Kars'ta 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı.

        İlçeye bağlı Koçköy köyünde 10 Kasım'da gerçekleşen kavgada A.B, 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

        Olay üzerine A.B'nin yakalanması için çalışma başlatan Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

        Şüphelinin ev ile eklentilerindeki aramada, şüphelinin olayda kullandığı 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 8 tabanca ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 59 tabanca fişeği, 40 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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