Kars'ta 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde, 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde, 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Koçköy köyünde 10 Kasım'da gerçekleşen kavgada A.B, 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.
Olay üzerine A.B'nin yakalanması için çalışma başlatan Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.
Şüphelinin ev ile eklentilerindeki aramada, şüphelinin olayda kullandığı 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 8 tabanca ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 59 tabanca fişeği, 40 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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