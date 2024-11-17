Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerinde son yağışların ardından kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yağan karın ardından Allahuekber ve Soğanlı dağları ile bitkiler, araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Karın tadını çıkarmak için bölgeye gelen Fırat Mintaç, AA muhabirine, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı başladı ama çok az yağdı. Daha çok yağmasını bekliyoruz. Çünkü kayağa başlayacağız." dedi.