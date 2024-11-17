Kars'ta 100 çocuğa hizmet verecek modern donanımlı okul hizmete girdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 0-6 yaş grubu 100 öğrenciye farklı konseptlerde hizmet verecek "Arı Kovanı ve Gündüz Bakım Evi" açıldı.

İstiklal Mahallesi'nde faaliyete giren modern ekipmanlarla hazırlanan okulda, 0-6 yaş grubu 100 çocuğa 6 sınıf, 3 etkinlik atölyesi, uyku odası ve yemekhanede hizmet verilecek.

Velilerin yapay zeka destekli uygulama sayesinde çocukları hakkında anlık bilgilere ulaşabilecekleri okulda, Regio Emilia eğitim modeliyle her sınıfın kendine özgü bir teması olacak.

Denizaltı, gemi, tren, uçak, helikopter ve uzay sınıfı gibi farklı konseptlerde eğitim alacak öğrencilere, resim ve sanat atölyesi, müzik ve drama atölyesi, robotik kodlama ve akıl zeka oyunları atölyesiyle birlikte yabancı dil eğitimi ve piyano dersleri de verilecek.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, açılışta, Sarıkamış'ta ciddi bir eksikliğin özellikle çalışan anne ve babalar tarafından istenilen kurumun açılışını yaptıklarını söyledi.