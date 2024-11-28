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        Kars'ta kaçak avlanan 14 kişiye 205 bin lira ceza kesildi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak avlanan 14 kişiye 205 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:14
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        Kars'ta kaçak avlanan 14 kişiye 205 bin lira ceza kesildi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak avlanan 14 kişiye 205 bin lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği görevlileri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekipleriyle denetim yaptı.

        Denetimde, Karakurt ve Kalebaş köyü bölgesinde kaçak avcılık yapan 14 kişi tespit edildi.

        Bu kişilere, 132 bin lira idari, 73 bin lira tazminat olmak üzere toplam 205 bin lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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