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        Karadeniz'den dönen göçmen bozayılar, Sarıkamış'ta kış uykusuna erken yatmaya başladı

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarındaki ormanlarda yaşamını sürdüren bozayılar, beslenmek için gittikleri Karadeniz Bölgesi'nden dönerek erkenden kış uykusuna yatmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:14
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        Karadeniz'den dönen göçmen bozayılar, Sarıkamış'ta kış uykusuna erken yatmaya başladı
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        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarındaki ormanlarda yaşamını sürdüren bozayılar, beslenmek için gittikleri Karadeniz Bölgesi'nden dönerek erkenden kış uykusuna yatmaya başladı.

        Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, sonbaharı da "sakin şehir" ünvanlı bu ilçenin çevresinde geçirdi.

        İyi beslenip yağ depolayan ve yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek ekim-kasım aylarında Sarıkamış'a geri dönen ayılar, kar yağışının bu yıl erken yağması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle kış uykusuna bir hafta erken yatmaya başladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibinin 2023-2024 yıllarında uydu vericisi taktığı 12 bozayıdan 5'i kış uykusuna yattı, 7'si ise sarıçam ormanlarından gezmeye devam ediyor.

        Uydu vericisi takılmayan bazı bozayıların bir kısmı ise ilçedeki çöplüklerde beslenmeyi sürdürüyor.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle Sarıkamış'ta bozayıları uydu vericileri sayesinde takip ettiklerini söyledi.

        Sarıkamış ormanlarının karla kaplandığını ifade eden Çoban, "Bizler bozayıları takip etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2023-2024 yıllarında uydu vericisi takıp takip ettiğimiz bozayıların 5'i kış uykusuna yattı." dedi.

        - "Bozayılar buranın bayrak türü ve ülkemizin en büyük kara yırtıcısı"

        Bozayılar açısından Sarıkamış ormanlarını değerlendiren Çoban, "Bozayılar buranın bayrak türü (koruma çalışmalarının yaygınlaştırılmasında ve habitatın korunmasında elçi görevi gören türler) ve ülkemizin en büyük kara yırtıcısı. Burada yaptığımız çalışmayla Sarıkamış'taki bozayıların nasıl hareket ettiklerini öğreniyoruz. Kış uykusunda neler yaptıklarını, hangi alanları daha ne kullandıklarını, hangi alanları uyumak için kullandıklarını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Farklı bölgelere giden bozayıların da kış uykusu için Sarıkamış'a geldiklerini dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla dünyada bozayıların göç ettiklerini ortaya çıkartmıştık. Bu ortaya çıkarttığımız veri aslında devam ediyor. Uydu vericisi taktığımız bozayıların bir kısmı göç etmeye devam ediyor, bir kısmı burada kalıyor. Bunun nedenlerini Sarıkamış'ta araştırmaya devam ediyoruz ama şu anki odağımız Sarıkamış'ta kışın gelmesiyle birlikte bozayıların kış uykusuna yatmaya başlamalarıdır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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