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        Sarıkamış'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Sarıkamış ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:44
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        Sarıkamış'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
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        Sarıkamış ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar için 100 metre atletizm yarışması yapıldı.

        Yarışmaya katılan çocuklara günün anısına madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra yüz boyaması yapılan çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı.

        Türkiye Özel Sporcular Kayak Teknik Kurul Başkanı Erol Karabulut, AA muhabirine, çocukların etkinlikte çok eğlendiklerini belirterek, "Bizim burada amacımız, çocuklarımıza güzel bir etkinlik yapmak. Tabii 3 Aralık sadece bir gün olarak değil yılın 12 ayı çocuklarımız için önemli, yaptığımız her şey onlar için onları çok seviyoruz." dedi.

        Fizyoterapist Gizem Çakır da özel çocuklar için gençlik merkezinde toplanarak güzel bir etkinlik yaptıklarını ve çocukların mutlu olduğunu anlattı.

        Etkinliğe, Gençlik Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, Gençlik merkezi personeli, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğretmen ile öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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