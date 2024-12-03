Sarıkamış'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Sarıkamış ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar için 100 metre atletizm yarışması yapıldı.

Yarışmaya katılan çocuklara günün anısına madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra yüz boyaması yapılan çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı.

Türkiye Özel Sporcular Kayak Teknik Kurul Başkanı Erol Karabulut, AA muhabirine, çocukların etkinlikte çok eğlendiklerini belirterek, "Bizim burada amacımız, çocuklarımıza güzel bir etkinlik yapmak. Tabii 3 Aralık sadece bir gün olarak değil yılın 12 ayı çocuklarımız için önemli, yaptığımız her şey onlar için onları çok seviyoruz." dedi.