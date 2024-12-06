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        Kars'ta 150 personelle KBRN ve toplu gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı

        Kars Harakani Devlet Hastanesinde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetler ile toplu gıda zehirlenmelerine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:07
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        Kars'ta 150 personelle KBRN ve toplu gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı
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        Kars Harakani Devlet Hastanesinde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetler ile toplu gıda zehirlenmelerine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü ve Harakani Devlet Hastanesinden 150 personelle tatbikat düzenlendi.

        Senaryo gereği ilk olarak kentteki bir kız yurdunda gıda zehirlenmesi ihbarının komuta merkezine düşmesiyle bölgeye ambulanslar sevk edilirken, Harakani Devlet Hastanesinin "olay yönetim ekibi" de göreve hazır hale getirildi.

        Ayrıca görev dağılımı sonrası hızlıca hastane bahçesine sahra çadırı kuruldu.

        Daha sonra kız yurdundan yaralıları alan ambulansın yolda kimyasal madde yüklü tanker ile çarpıştığı duyumu üzerine, sızan kimyasal maddeden etkilenen tanker şoförü AFAD'ın özel kıyafetli ekibi tarafından hastanenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ünitesine ulaştırıldı.

        Yaralı öğrenciler ise acil servis ile sahra çadırında tedavi altına alındı.

        Güvenlik görevlilerinin hastane çevresinde taşkınlık yapanlara müdahalede bulunduğu tatbikat, başarıyla tamamlandı.

        Tatbikatı koordine eden Başhekim Uzm. Dr. Şahin Kahramanca, önceden planlanan tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Olaydan etkilenen 20 öğrenci hastanemize getirildi. Öğrencilerden 15'i burada kurulan sahra çadırında tedavi edilerek taburcu edildi. Yaralıları taşıyan ambulans ile çarpışan ve tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü de KBRN ünitesine alındı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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