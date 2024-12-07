Kars'ta yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

Kars'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

Kentte dün gece etkili olan yoğun sis gün boyunca etkisini gösterdi. Sis nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars'a yapılması planlanan uçuşlar iptal edildi.

Ayrıca Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Kars'a gelmek için havalanan 2 uçak ise sis nedeniyle Kars'a inemedi ve Trabzon'a yönlendirildi.