Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

        Kars'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

        Kentte dün gece etkili olan yoğun sis gün boyunca etkisini gösterdi. Sis nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars'a yapılması planlanan uçuşlar iptal edildi.

        Ayrıca Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Kars'a gelmek için havalanan 2 uçak ise sis nedeniyle Kars'a inemedi ve Trabzon'a yönlendirildi.

        Kentte yoğun sis etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?

        Benzer Haberler

        Kars'ta kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi
        Kars'ta kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi
        Kars'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
        Kars'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
        Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
        Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
        Kars'ta 150 personelle KBRN ve toplu gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı
        Kars'ta 150 personelle KBRN ve toplu gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı
        Kars'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
        Kars'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
        Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı yaban hayvanlarına korunak oluyor
        Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı yaban hayvanlarına korunak oluyor