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        Kars'ta kar yağışı etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:03
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        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede akşam saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkisini artırdı, ilçe kısa sürede beyaza büründü.

        Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

        Turizmcilerden Mehmet Saraçoğlu kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyorduk bütün hazırlıklarımızı yaptık inşallah iyi bir sezon olur." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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