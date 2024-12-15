Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan kızıl tilkiyi bölge sakinleri besledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve kar yağışlı hava, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ilçede kar yağışının ardından hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceye düştü.

Aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ilçeye yakın yerlere geliyor.

İlçe sakinlerinden Zeki Gök, AA muhabirine, hava sıcaklığının çok düştüğünü, bunun da yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Aç kalan tilki, kurt gibi hayvanların yerleşim yerlerine geldiklerini anlatan Gök, "Tilkiyi beslemeye çalışıyoruz. Onun da bir rızkı var, Yaradan rızkını bizimle vermiş. Tilki dışarıdan sesler geldi mi kaçıyor ama bize alıştı, günlük besliyoruz." diye konuştu.