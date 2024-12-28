Kars-Digor kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerince yapılan çalışmayla 5 tır kurtarıldı.