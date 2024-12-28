Kars-Digor kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar ve yoğun tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerince yapılan çalışmayla 5 tır kurtarıldı.
Ekipler, olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kars-Digor kara yolunu ağır tonajlı araçların geçişine geçici olarak kapattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun TOKİ bölgesi mevkiinde önlem alarak ağır tonajlı taşıtların geçişine müsaade etmiyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yolda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
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