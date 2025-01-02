Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazır

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan ecdadın 4-5 Ocak'ta anılacağı etkinlikler için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki hazırlıklar tamamlandı.

Allahuekber ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerler, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında anılacak.

22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren ve son 140 yılın en acı olayları arasındaki Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı Erzurum başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde anma etkinlikleri organize edilecek.

Binlerce kişinin katılımıyla 4-5 Ocak'ta Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek etkinlikler için belediye ekipleri yollarda temizlik ve düzenleme çalışması yaptı, meşaleli yürüyüşün yapılacağı Cumhuriyet Caddesi boydan boya aydınlatma direkleriyle ışıklandırıldı.