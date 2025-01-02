Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazır

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan ecdadın 4-5 Ocak'ta anılacağı etkinlikler için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan ecdadın 4-5 Ocak'ta anılacağı etkinlikler için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki hazırlıklar tamamlandı.

        Allahuekber ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerler, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında anılacak.

        22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren ve son 140 yılın en acı olayları arasındaki Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı Erzurum başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde anma etkinlikleri organize edilecek.

        Binlerce kişinin katılımıyla 4-5 Ocak'ta Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek etkinlikler için belediye ekipleri yollarda temizlik ve düzenleme çalışması yaptı, meşaleli yürüyüşün yapılacağı Cumhuriyet Caddesi boydan boya aydınlatma direkleriyle ışıklandırıldı.

        - Büyük yürüyüş 5 Ocak'ta yapılacak

        İlçede bu yıl "Bu toprakta izin var" mottosuyla düzenlenecek etkinlikler, 4 Ocak'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesi, kardan heykellerin açılması, meşaleli kayak gösterisi, mevlit okunması ve meşaleli yürüyüşüyle başlayacak.

        5 Ocak'ta ise binlerce kişinin katılacağı büyük yürüyüşün ardından ay yıldızlı tören alanında protokol konuşmaları yapılacak ve SOLOTÜRK ile Çelik Kanatlar gösteri sunacak.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, Sarıkamış şehitlerini anmak için her yıl ocak ayının ilk haftasında etkinlikler düzenlediklerini hatırlattı.

        Mehmetçiğin vatan ve mukaddesat uğruna Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüdüğünü ifade eden Kılıç, "Sarıkamış, 8 metrekarede 1 şehidin düştüğü yerdir. Dışarıdan gelen misafirlerin ilçeye girdiği zaman şehitlere, maneviyata yakışır bir yer görmeleri açısından elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl da anma etkinliklerinin 110. yıl dönümünde, kapsamlı bir şekilde milli ruh ve mücadeleyle şehitlerimizi anacağız." diye konuştu.

        Kılıç, Sarıkamış şehitlerini en iyi şekilde anmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi ile diğer kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yaptık. Meşaleli yürüyüşün yapıldığı Cumhuriyet Mahallesi güzergahını en güzel şekilde aydınlattık. ay-yıldızlı tören alanımız, yürüyüş güzergahlarımızda bu bağlamda koordine çalışmasını yaptık. 1914 milli ruhuyla ecdadın nasıl şehit olduğunu, o maneviyatı hissettirmek amacıyla herkesi 4-5 Ocak'ta Sarıkamış'a bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta kardan heykellerin yapımına başlandı
        Sarıkamış'ta kardan heykellerin yapımına başlandı
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Kars'ta iki minibüs çarpıştı, 1'i ağır 27 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Kars'ta iki minibüs çarpıştı, 1'i ağır 27 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kars'ta iki minibüs çarpıştı, 1'i ağır 20 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kars'ta iki minibüs çarpıştı, 1'i ağır 20 kişi yaralandı
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı, yaralıların olduğu bildirildi
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı, yaralıların olduğu bildirildi
        Kars ve Ardahan'da göletler dondu, Tunceli'de bitkiler kırağıyla kaplandı
        Kars ve Ardahan'da göletler dondu, Tunceli'de bitkiler kırağıyla kaplandı