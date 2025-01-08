Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        İlkokul çocukları Turistik Doğu Ekspresi'nde "Sarıkamış Şehitleri Draması"nı sahneledi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, Turistik Doğu Ekspresi içinde "Sarıkamış Şehitleri Draması"nı sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkokul çocukları Turistik Doğu Ekspresi'nde "Sarıkamış Şehitleri Draması"nı sahneledi
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, Turistik Doğu Ekspresi içinde "Sarıkamış Şehitleri Draması"nı sergiledi.

        İlçeye bağlı Karaurgan Köyü İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için "Sarıkamış Şehitleri Draması" ekibi oluşturdu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi'ne öğretmenleri nezaretinde köyden binen öğrenciler, yolculara şehit dramasını anlattı.

        Dönemin askeri kıyafetini giyerek öğrencilerin bu dramayı sergilemesi yolcularca da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

        Okul Müdürü Ferhat Altuntaş, son yıllarda Doğu Ekspresi'nin popülaritesinin artmış olmasından da faydalanarak Sarıkamış şehitlerini alışılmışın dışında anmak istediklerini belirtti.

        Sanatın tüm dallarıyla, milli ve manevi değerleri tüm çocuklara hem aktarmak hem de yaşatmak maksadıyla projenin hayata geçirildiğini anlatan Altuntaş, "Çocuklarımız sergiledikleri dramayla, askerlerimizle kendilerini o kadar özdeşleştirdiler ki trendeki yolcularımıza son derece duygusal anlar yaşattılar." dedi.

        Altuntaş, projeye desteğinden dolayı Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri

        Benzer Haberler

        Kars'ta sis etkili oldu
        Kars'ta sis etkili oldu
        Karslı sanatçının "Kazların Senfonisi" adlı kitabı yayınlandı
        Karslı sanatçının "Kazların Senfonisi" adlı kitabı yayınlandı
        GÜNCELLEME 3 - Türkiye, "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta şehit...
        GÜNCELLEME 3 - Türkiye, "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta şehit...
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde kon...
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde kon...
        Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi yürüdü (2)
        Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi yürüdü (2)
        Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi, yürüyüşe başladı
        Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi, yürüyüşe başladı