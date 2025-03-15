Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı

        Kars Harakani Devlet Hastanesinde, çocuk yoğun bakım ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı
        ABONE OL

        Kars Harakani Devlet Hastanesinde, çocuk yoğun bakım ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Ziya Polat, hastanedeki açılışta yaptığı konuşmada, yıllardır bu şehrin hayali olan çocuk yoğun bakımına kavuştuklarını, Harakani Devlet Hastanesinin sadece Kars'a değil Ardahan ve Iğdır'a da hizmet etmek zorunda olduğunu söyledi.

        Polat, "Bazı arkadaşlar hatırlamazlar sevk aldığınız zaman sevinirdiniz ama kara kara da düşünürdünüz. Çünkü hem maddi hem de manevi zorlukları vardı, nasıl gideceğiz, nerede kalacağız? diye. Ben de çok çocuklu bir aile evladı ve doktor sıralarında çok beklemiş biri olarak söylüyorum. Ama artık her il de ve ilçede hastanemiz var artık üzerine koya koya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

        Kentin sorunlarının tek tek aşıldığını vurgulayan Çalkın, "Kars'ın en önemli sorunlarından biri hasta sevkleridir ama son 1 buçuk yıldır sevklerle gündeme gelen bir şehir olmaktan uzaklaştık. Elbette bazı konularda sevkler olacak ama her konuda sevk olmayacak. Yeni hastanemizin ikmal ihalesi yapılacak, orayı beklemeyeceğiz. Burayı güçlendireceğiz hem doktor hem de alt yapısıyla, destek veren herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Her biri ayrı olmak üzere 6 yataklı 2. basamak çocuk yoğun bakım biriminin açılışını yaptıklarını ifade eden Başhekim Şahin Kahramanca ise "Çocuk yoğun bakım Kars'ta bir ihtiyaçtı. Erzurum veya Van'a sevklerde de zorlanıyorduk, inşallah sevk sayılarımız da açılacak." dedi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

        Polat ve Çalkın 2. basamak çocuk yoğun bakım ünitesi ile tadilatı yapılan 6'sı genel ikisi lokal olmak üzere 8 ameliyathane, erişkin 2. ve 3. basamak yoğun bakımlar, 2. basamak yeni doğan yoğun bakımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açılışa, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, İl Sağlık Müdür Vekili Uzmanı Doktor Hüseyin Oruç, Kars Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doktor Hülya Özer Şahin, hastane çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        İmamoğlu ve Yavaş görüştü: Yol arkadaşıyız
        İmamoğlu ve Yavaş görüştü: Yol arkadaşıyız
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!

        Benzer Haberler

        Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Daştan, hayvan barınağını ince...
        Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Daştan, hayvan barınağını ince...
        Kars'ta ısınan havayla yaban hayatı canlandı
        Kars'ta ısınan havayla yaban hayatı canlandı
        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta Ramazan gecelerinde aşıklık geleneği yaşatılıyor
        Kars'ta Ramazan gecelerinde aşıklık geleneği yaşatılıyor
        Kars'ta öğrencilere "Şehitlere vefa ve tarihi bilinç" gezi programı düzenle...
        Kars'ta öğrencilere "Şehitlere vefa ve tarihi bilinç" gezi programı düzenle...