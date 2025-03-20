Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi

        Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köyler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
        ABONE OL

        Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köyler beyaza büründü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

        Yağış dolayısıyla Susuz ve Digor ilçesindeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Kağızman'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreo...
        Kağızman'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreo...
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Kars'ta yüzeyi buz kaplı Bayburt Barajı kar yağışıyla beyaza büründü
        Kars'ta yüzeyi buz kaplı Bayburt Barajı kar yağışıyla beyaza büründü
        Sarıkamış'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi
        Sarıkamış'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi
        Kars'ta şehit güvenlik korucularının ailelerine "Devlet Övünç Madalyası ve...
        Kars'ta şehit güvenlik korucularının ailelerine "Devlet Övünç Madalyası ve...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kars'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kars'ta konuştu: