Kars'ta kontrolden çıkarak kar siperlerinin üzerinde durabilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kar siperleri üzerinde durabilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kar siperleri üzerinde durabilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Zeynal Y. idaresindeki 34 EYJ 029 plakalı hafif ticari araç, Bozat köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kar siperlerinin üzerinde durabildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Caner Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.