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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:35
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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.

        M.T yönetimindeki 04 AH 416 plakalı otomobil, Kötek köyü mevkisinde Kağızman istikametine giden E.T. idaresindeki 59 DS 924 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Y.T, N.T, G.A ve F.T, H.T yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Kağızman ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralı sürücü M.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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