Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.
M.T yönetimindeki 04 AH 416 plakalı otomobil, Kötek köyü mevkisinde Kağızman istikametine giden E.T. idaresindeki 59 DS 924 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Y.T, N.T, G.A ve F.T, H.T yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kağızman ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı sürücü M.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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