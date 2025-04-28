Kars'ta kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı
Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Çaybaşı köyü yakınlarında define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ardından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, telsiz, kazma, kürek ve levye ele geçirdi.
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