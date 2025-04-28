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        Kars'ta kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı

        Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 21:25
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        Kars'ta kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı
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        Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Çaybaşı köyü yakınlarında define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ardından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, telsiz, kazma, kürek ve levye ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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