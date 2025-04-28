Kars'ta kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı

Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, telsiz, kazma, kürek ve levye ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Çaybaşı köyü yakınlarında define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.