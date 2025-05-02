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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kars'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:50
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Kars'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda, Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Y, M.G, G.G. ve M.K. gözaltına alındı.

        Ekiplerce ev ve eklentilerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 43 tabanca mühimmatı, 5 av tüfeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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