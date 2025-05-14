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        Kars kırsalında kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler köylerine dönmek zorunda kaldı

        Kars'ın Susuz ilçesi kırsalında hayvanlarını otlatırken kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, yerleşim yerlerine dönmek zorunda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:19
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        Kars kırsalında kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler köylerine dönmek zorunda kaldı
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        Kars'ın Susuz ilçesi kırsalında hayvanlarını otlatırken kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, yerleşim yerlerine dönmek zorunda kaldı.

        İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Beyaza bürünen kırsalda zor anlar yaşayan besiciler, köye geri döndü.

        İran'dan gelip mevsimlik işçi olarak bölgede çalışan Ali Rıza Milan, kar yağışına çok şaşırdıklarını belirterek, "İlkbaharda Türkiye'de kar yağıyor, burada karda kaldık. İlkbaharda kar yağışına çok şaşırdık." dedi.

        Kars-Göle kara yolunda ise kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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