Kars kırsalında kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler köylerine dönmek zorunda kaldı

Kars-Göle kara yolunda ise kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İran'dan gelip mevsimlik işçi olarak bölgede çalışan Ali Rıza Milan, kar yağışına çok şaşırdıklarını belirterek, "İlkbaharda Türkiye'de kar yağıyor, burada karda kaldık. İlkbaharda kar yağışına çok şaşırdık." dedi.

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