Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.
İlçe merkezinde gün boyu etkili olan sağanak, yüksek noktalarda kara dönüştü.
İlçeyi çevreleyen Soğanlı Dağları ve Acısu mevkisindeki ormanlık alan karla kaplandı.
Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi de beyaza büründü.
Bazı doğaseverler ATV aracıyla kayak merkezinin zirvesinde gezinti yaptı.
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