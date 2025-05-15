Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bazı doğaseverler ATV aracıyla kayak merkezinin zirvesinde gezinti yaptı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi de beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

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