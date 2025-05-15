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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:38
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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

        İlçe merkezinde gün boyu etkili olan sağanak, yüksek noktalarda kara dönüştü.

        İlçeyi çevreleyen Soğanlı Dağları ve Acısu mevkisindeki ormanlık alan karla kaplandı.

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi de beyaza büründü.

        Bazı doğaseverler ATV aracıyla kayak merkezinin zirvesinde gezinti yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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