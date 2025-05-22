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        Kars'ta bir evde 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta bir evde, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:33
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        Kars'ta bir evde 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta bir evde, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda ilçede bir adrese düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, evi kiraya veren S.D. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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