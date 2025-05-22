Kars'ta bir evde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilecek.

Bu kapsamda ilçede bir adrese düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, evi kiraya veren S.D. gözaltına alındı.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yapıldı.

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