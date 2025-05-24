7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta başladı

Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrencinin yarışacağı "7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali" Kars'ta başladı.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF), Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kars Valiliği, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen ve 25 Mayıs'a kadar sürecek olan 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşiyor.

Şampiyonaya, abluka, pentagon, motif, equlibrio, küre, kulami, mangala oyun kategorilerinde ilk ve ortaokulu seviyesinde Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 820 öğrenci katıldı.

Kars Valisi Ziya Polat ve TAZOF Başkanı Şaban Kurt'un açılış hamlesiyle başlayan şampiyonada, öğrenciler ilk turda rakiplerini yenmek için kıyasıya yarıştı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, 1,5 yıl önce akıl zeka sınıfı ve kursu bulunmayan Kars'ın şu an şampiyonaya ev sahipliği yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bu yolculuk kısa bir yolculuk olmadı, uzun bir yolculuktu. Biz 1,5 sene önce akıl zeka oyunlarına başlama hedefiyle KAFKAS projemize başladığımızda böyle olacağını tahmin etmemiştik. Evet, bir hayal kurmuştuk, güzel bir hayal, bu hayalin buraya geleceğini umut etmemiştik. Bu yolda çok yorulduk ama bu şehir 1,5 sene önce akıl zeka oyunlarında sıfırdı. Kars, hiçbir sınıfı, kursu olmayan, Türkiye şampiyonasına yarışmacı, öğrenci göndermeyen bir ildi. 81 ilin katıldığı şampiyonada Kars yoktu, şimdi onlarca öğrencisi var ve Türkiye şampiyonasını ağırlayan bir il olduk."

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Türkiye'nin her yerinden misafirleri ağırladıklarını belirterek, "Bu salonda artık kaderine razı olmuş bir Türkiye'nin gençleri değil, ileriye bakan gençleri görüyorum. Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın izinde yürüyen bir Türkiye'nin geleceğini görüyorum." dedi.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt da şampiyonanın ilk defa bu kadar yoğun katılımla gerçekleştirildiğini aktardı.