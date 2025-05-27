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        Kars'ta sahte kurbanlık ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta Kurban Bayramı öncesi sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:58
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        Kars'ta sahte kurbanlık ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta Kurban Bayramı öncesi sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine başka illerden müşteri çekilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, vatandaşları 5 milyon 785 bin lira zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç (48) ve K.G (32) tutuklandı, A.Ç (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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