Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaralandı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan İrkit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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