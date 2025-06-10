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        Kars'ta elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Kars'ın Digor ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:44
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        Kars'ta elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Kars'ın Digor ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karabağ köyünde elektrik direğine tırmanan kedi burada mahsur kaldı.

        Vatandaşlar kediyi indiremeyince durumu itfaiye ve Aras EDAŞ ekiplerine bildirdi.

        Köye gelen elektrik ekipleri direklerdeki akımı kesti. Kedi daha sonra Digor Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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