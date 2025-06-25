Kars'ta sürüden çaldıkları hayvanları Iğdır'da kasaba kestiren 2 zanlı tutuklandı

Kars'a getirilerek jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerce yapılan aramada büyükbaş hayvanlardan 1'i Kars'ta, 8'i Iğdır'da bulundu, 3'ünün ise Iğdır'da kasaba kestirildiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince, Kars ve Iğdır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.A, H.A, F.Ç, İ.A. ve C.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan inceleme ve saha çalışmasında 5 şüpheli tespit edildi.

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