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        Kars'ta sürüden çaldıkları hayvanları Iğdır'da kasaba kestiren 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 besicinin büyükbaş hayvanlarını çalan ve 3'ünü Iğdır'daki kasaba kestiren 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:06
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        Kars'ta sürüden çaldıkları hayvanları Iğdır'da kasaba kestiren 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 besicinin büyükbaş hayvanlarını çalan ve 3'ünü Iğdır'daki kasaba kestiren 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçenin Sırataşlar köyünde S.B'nin çobanlığını yaptığı sürüden 8 besicinin 12 hayvanının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan inceleme ve saha çalışmasında 5 şüpheli tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince, Kars ve Iğdır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.A, H.A, F.Ç, İ.A. ve C.K. gözaltına alındı.

        Ekiplerce yapılan aramada büyükbaş hayvanlardan 1'i Kars'ta, 8'i Iğdır'da bulundu, 3'ünün ise Iğdır'da kasaba kestirildiği belirlendi.

        Kars'a getirilerek jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Jandarma ekiplerince bulunan 9 hayvan sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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