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        Kağızman'da üniversite öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşandı

        Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda (KUBYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:12
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        Kağızman'da üniversite öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşandı
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        Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda (KUBYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.

        MYO yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Engin Kılıç ile Prof. Dr. Levent Gelibolu, MYO Müdürü Doç. Dr. Yunus Zengin, KUBYO Müdürü Prof. Dr. Erhan Deniz ile ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

        Törende, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Rektörlük Kupası" müsabakalarında dereceye giren Kağızman MYO Kız Voleybol Takımı ile turnuvada birinci olan MYO personellerine kupa ve madalyaları takdim edildi.

        KAÜ Rektörü Hüsnü Kapu, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.

        MYO Müdürü Doç. Dr. Yunus Zengin de güzel bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Sizler sadece bir okuldan değil, bir hayat yolculuğundan da mezun oluyorsunuz. Zorlu bir akademik süreci başarıyla tamamladınız." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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