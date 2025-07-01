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        Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen tenis turnuvası yapıldı

        Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen 3. Geleneksel Tenis Turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:50
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        Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen tenis turnuvası yapıldı
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        Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen 3. Geleneksel Tenis Turnuvası gerçekleştirildi.

        Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesince tenis kortunda düzenlenen turnuvaya, 17 kadın ve 22 erkek sporcu katıldı.

        Turnuva sonunda kadınlarda Evin Duman, erkeklerde Serhat Kaştı birinciliği elde etti. Turnuvadan elde edilen katılım ücreti ise ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

        Turnuva koordinatörü Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Levent Tanyeri, gazetecilere, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Tenis sporunu toplumun her kesimine yaymak istediklerini belirten Tanyeri, "Güzel organizasyon oldu. Bu bölgede tenis sporunu daha da sevdirmek, geliştirmek istiyoruz. Tabii bu tür turnuvaları yaparken aramızda topladığımız katılım ücretini, ihtiyaç sahibi ailelere küçük de olsa katkı amaçlı vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bize desteklerini esirgemeyen Dekanımız Prof. Dr. Engin Kılıç'a, Okul Müdürümüz Doç. Dr. Mehmet Şirin Güler'e ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından tenis kortunda birinci olanlara plaket ve madalyaları verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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