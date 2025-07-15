Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede aniden bastıran sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı.
Yağışla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda, belediye ekipleri su tahliyesi yaptı.
Vatandaşlardan Altan Yılmaz, sağanağın aniden bastırdığını belirterek, "Yağmur doluyla beraber yağdı, caddelerde sel oluştu." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.