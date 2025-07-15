Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Yağışla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda, belediye ekipleri su tahliyesi yaptı.

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