        Kars Haberleri

        Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:14
        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, bitkiler, ağaçlar ve araç camları kırağı tuttu.

        Selahattin Filtekin Caddesi üzerinde tezgahlarını kuran bazı pazarcılar da soğuk havadan olumsuz etkileniyor. Pazarcılar, ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için battaniyelerle koruyor.

        Pazarcı Halim Tan, soğuk nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirterek, "Kars'ın kışı geldi. Kar henüz yağmadı ama kuru soğuk çok. İşler biraz düşük ekmeğimizin peşindeyiz." dedi.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili olurken, araç camları, bitkiler kırağıyla kaplandı. Keklik Deresi'ndeki küçük göletler buz tuttu.

        Bazı besiciler kırağıyla kaplı alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

