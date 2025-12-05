Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'taki merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi

        CÜNEYT ÇELİK - Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 10 kente hizmet veren Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'taki merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 10 kente hizmet veren Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde kurulan merkezde, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunuyor.

        Bozayı, vaşak, tilki, kurt, karaca, dağ keçisi, kaya kartalı, kızıl şahin gibi birçok yaban hayvanının tedavi edildikten sonra doğaya salındığı merkez, Kars'ın yanı sıra Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Bayburt, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'a hizmet veriyor.

        Merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanının bakım ve tedavi süreçleri başarıyla tamamlandı.

        Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burak Büyükbaki, AA muhabirine, merkeze getirilen hayvanlara uygulanan süreci anlattı.

        Büyükbaki, doğada yaralı ya da bitkin halde bulunan hayvanlara, merkeze getirildikten sonra detaylı teknik inceleme yapıldığını belirterek, "Teknik inceleme sonrası hastalık ya da yaralanma durumuna bağlı olarak hayvanın tedavisine başlanıyor. Tedavinin ardından gerekiyorsa rehabilitasyon sürecine alınıyor. Bu süreç rahatsızlığa bağlı olarak uzayabiliyor." dedi.

        Merkezde kanatlı hayvanlar için uçuş alanları, memeliler için de bahçe bulunduğunu vurgulayan Büyükbaki, hayvanlara diyet programlarının yanı sıra çeşitli egzersizler de yaptırdıklarını söyledi.

        Büyükbaki, tedaviye alınan hayvanların fonksiyonlarını özgürce kullanabileceği zamana kadar egzersize tabi tutulduğunu aktararak, merkezde yıllık ortalama 500 hayvanın tedavi edildiğini dile getirdi.

        Merkezde 10 yılda 4 bin 500 hayvanın tedavi edildiğini aktaran Büyükbaki, "Yaban hayatında doğaya salım şansı biraz düşük ama elimizden geleni yapıyoruz. Yüzde 30 ila 50 gibi bir aralıktaki hayvanları doğaya tekrar döndürebiliyoruz." diye konuştu.

        Doğaya dönemeyecek hayvanların da uygun bakım koşullarına sahip kuruluşlara transferinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Büyükbaki, şunları kaydetti:

        "Bu sene iki bozkurt ve bir ayıyı Sakarya'ya transfer ettik. Şimdi özellikle bir yabani hayvanın buraya geldiği anki durumuyla tedavi bittikten sonra durumu tamamen farklı oluyor. Bu aşamadan sonra doğaya döndüğündeki hissiyatı ise çok farklı. Elinizde neredeyse ölmek üzere olan bir hayvanın tekrar sağlığına kavuşup doğaya döndüğünü, koştuğunu görmek gerçekten çok güçlü duygular besleyen, barındıran bir olay."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile sis etkili oldu
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile sis etkili oldu
        Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı
        Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı
        Kars'ta solunum sıkıntısı çeken bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Kars'ta solunum sıkıntısı çeken bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Kars'ta 44 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Kars'ta 44 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Susuz'da öğrenciler sordu, kaymakam mesleğini anlattı
        Susuz'da öğrenciler sordu, kaymakam mesleğini anlattı
        Kars Vali Vekili Aydın Göçer, "Asılsız çağrı yapanlar insanlık suçu işliyor...
        Kars Vali Vekili Aydın Göçer, "Asılsız çağrı yapanlar insanlık suçu işliyor...