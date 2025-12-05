Kars'taki merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi
CÜNEYT ÇELİK - Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 10 kente hizmet veren Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde kurulan merkezde, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunuyor.
Bozayı, vaşak, tilki, kurt, karaca, dağ keçisi, kaya kartalı, kızıl şahin gibi birçok yaban hayvanının tedavi edildikten sonra doğaya salındığı merkez, Kars'ın yanı sıra Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Bayburt, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'a hizmet veriyor.
Merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanının bakım ve tedavi süreçleri başarıyla tamamlandı.
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burak Büyükbaki, AA muhabirine, merkeze getirilen hayvanlara uygulanan süreci anlattı.
Büyükbaki, doğada yaralı ya da bitkin halde bulunan hayvanlara, merkeze getirildikten sonra detaylı teknik inceleme yapıldığını belirterek, "Teknik inceleme sonrası hastalık ya da yaralanma durumuna bağlı olarak hayvanın tedavisine başlanıyor. Tedavinin ardından gerekiyorsa rehabilitasyon sürecine alınıyor. Bu süreç rahatsızlığa bağlı olarak uzayabiliyor." dedi.
Merkezde kanatlı hayvanlar için uçuş alanları, memeliler için de bahçe bulunduğunu vurgulayan Büyükbaki, hayvanlara diyet programlarının yanı sıra çeşitli egzersizler de yaptırdıklarını söyledi.
Büyükbaki, tedaviye alınan hayvanların fonksiyonlarını özgürce kullanabileceği zamana kadar egzersize tabi tutulduğunu aktararak, merkezde yıllık ortalama 500 hayvanın tedavi edildiğini dile getirdi.
Merkezde 10 yılda 4 bin 500 hayvanın tedavi edildiğini aktaran Büyükbaki, "Yaban hayatında doğaya salım şansı biraz düşük ama elimizden geleni yapıyoruz. Yüzde 30 ila 50 gibi bir aralıktaki hayvanları doğaya tekrar döndürebiliyoruz." diye konuştu.
Doğaya dönemeyecek hayvanların da uygun bakım koşullarına sahip kuruluşlara transferinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Büyükbaki, şunları kaydetti:
"Bu sene iki bozkurt ve bir ayıyı Sakarya'ya transfer ettik. Şimdi özellikle bir yabani hayvanın buraya geldiği anki durumuyla tedavi bittikten sonra durumu tamamen farklı oluyor. Bu aşamadan sonra doğaya döndüğündeki hissiyatı ise çok farklı. Elinizde neredeyse ölmek üzere olan bir hayvanın tekrar sağlığına kavuşup doğaya döndüğünü, koştuğunu görmek gerçekten çok güçlü duygular besleyen, barındıran bir olay."
