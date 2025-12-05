Kars'taki merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi

CÜNEYT ÇELİK - Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 10 kente hizmet veren Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde kurulan merkezde, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunuyor.

Bozayı, vaşak, tilki, kurt, karaca, dağ keçisi, kaya kartalı, kızıl şahin gibi birçok yaban hayvanının tedavi edildikten sonra doğaya salındığı merkez, Kars'ın yanı sıra Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Bayburt, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'a hizmet veriyor.

Merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanının bakım ve tedavi süreçleri başarıyla tamamlandı.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burak Büyükbaki, AA muhabirine, merkeze getirilen hayvanlara uygulanan süreci anlattı.

Büyükbaki, doğada yaralı ya da bitkin halde bulunan hayvanlara, merkeze getirildikten sonra detaylı teknik inceleme yapıldığını belirterek, "Teknik inceleme sonrası hastalık ya da yaralanma durumuna bağlı olarak hayvanın tedavisine başlanıyor. Tedavinin ardından gerekiyorsa rehabilitasyon sürecine alınıyor. Bu süreç rahatsızlığa bağlı olarak uzayabiliyor." dedi.